Accès au Maroc: quelles conditions pour les enfants ?

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a assuré, jeudi 3 février, qu’aucune condition n’est exigée concernant l’entrée sur le sol national des enfants de moins 6 ans. Mais ce n’est pas le cas pour les enfants de plus de 6 ans et des adolescents de moins de plus de 18 ans.

Dans un communiqué, le Département de Khalid Ait Taleb a affirmé que pour les plus de 6 ans et les moins de 18 ans, la condition est la présentation de l’attestation d’un PCR négatif du coronavirus de moins de 48 heures. De même que de nouvelles données ont été fournies concernant le protocole sanitaire des liaisons aériennes à partir des aéroports marocains.

Ceci, après la décision du gouvernement de la réouverture des frontières marocaines, ainsi que les mesures prises dans ce sens à propos des vols de et vers le Royaume, à partie du lundi 7 février courant.

L.A.