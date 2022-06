Accélération du financement du port NWM et de l’extension de l’aéroport de Rabat-Salé

Le ministère de l’Economie et des Finances et le Groupe Banque Africaine de Développement (BAD) ont signé, ce lundi à Rabat en marge des travaux de la réunion de haut niveau du comité F15, la documentation juridique relative aux projets de construction du complexe portuaire Nador West Med (NWM) à réaliser par la Société Nador West Med (SNWM) et d’extension et de modernisation de l’aéroport de Rabat-Salé à réaliser par l’Office National des aéroports (ONDA).

Cette documentation a été signée par la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, et la Vice-Présidente par intérim chargée du Développement régional, de l’Intégration et de la Prestation de services de la BAD, Yacine FAL, lors d’une cérémonie tenue en présence du ministre du Transport et de la logistique, Mohammed Abdeljalil, du DG de la SNWM, Mohamed Jamal Benjelloun, et de la DG de l’ONDA, Habiba Laklalech, indique un communiqué du ministère.

Mme Fettah a saisi cette occasion pour souligner le rôle important de la BAD en tant que partenaire de référence dans l’accompagnement des stratégies de développement sectoriel et d’infrastructures, lancées sous les Hautes Orientations Royales, fait savoir la même source.

Pour sa part, Mme Fal s’est félicitée des bonnes relations liant le Maroc à la BAD et a confirmé la disponibilité de son institution à fournir l’appui financier et technique pour soutenir la dynamique des réformes économiques et sociales enclenchées par le Royaume.

A l’issue de cette signature, les deux responsables ont réaffirmé leur volonté commune pour renforcer davantage les relations de coopération, déjà excellentes, entre le Maroc et la BAD, conclut le communiqué.