Académie du Royaume: vibrant hommage à Abdellatif Benabdeljalil

Les membres de l’Académie du Royaume du Maroc ont rendu un vibrant hommage, mardi à Rabat, à Abdellatif Benabdeljalil, membre de l’Académie du Royaume et qui, à travers son parcours professionnel et académique hautement qualifié, a enrichi la recherche scientifique et marqué de son empreinte le paysage de l’enseignement supérieur marocain.

Cet hommage rendu à M. Benabdeljalil, ex-président de l’Université Mohammed V, célèbre une figure de proue dans le domaine de la recherche scientifique et qui a grandement contribué à l’élargissement du savoir et des méthodes scientifiques, a indiqué le Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri.

Intervenant en clôture de la 46e session de l’Académie, tenue sous le thème “L’Asie comme horizon de pensée”, Lahjomri a souligné qu’Abdellatif Benabdeljalil est connu pour sa vision des choses, sa sagesse, sa culture et sa riche expérience, ainsi que pour son savoir-faire approfondi des diverses questions relatives à la recherche scientifique.

Le Secrétaire perpétuel a, en outre, mis en exergue les efforts fournis “en silence” par Benabdeljalil, louant sa “modestie” et sa “philosophie” qui ont contribué à la réforme de l’université marocaine.

De son côté, le chancelier de l’Académie du Royaume du Maroc, Mohamed Kettani a affirmé que cet hommage est une “reconnaissance” vis-à-vis des rôles joués depuis plus de 40 ans par le professeur Abdellatif Benabdeljalil, l’un des tous premiers membres de l’Académie du Royaume.

En plus de ses publications et ses études dans la recherche scientifique, Kettani a précisé que Abdellatif Benabdeljalil a mérité tous les titres scientifiques qui lui ont été attribués, notamment dans le domaine de la biochimie, notant qu’il est également membre de grandes institutions nationales, arabes et internationales.

Pour le secrétaire perpétuel de l’Académie Hassan II des sciences et techniques, Omar Fassi Fehri, cet hommage constitue une “gratitude” pour les “50 ans de services loyaux rendus à la nation” par Abdellatif Benabdeljalil.

Relatant son parcours académique et sa relation personnelle et professionnelle avec ce professeur érudit , Omar Fassi Fehri a relevé la “perspicacité” d’Abdellatif Benabdeljalil de quitter la France où il a obtenu son doctorat en biochimie et de rentrer au Maroc en 1968 pour contribuer à la réforme de l’université marocaine.

“La marocanisation des cadres des universités marocaines a été l’un des soucis majeurs” d’Abdellatif Benabdeljalil, se remémore Omar Fassi Fehri, précisant qu’entre 1970 et 2000, le professeur Benabdeljalilal a contribué à la mise en place des prémices de la réforme universitaire au Maroc, notamment lorsqu’il présidait l’Université Mohammed V de 1987 à 1996.

Se félicitant de cet hommage qui lui a été rendu, Benbdelajilil s’est déclaré “très ému”, faisant part de sa “fierté” d’appartenir à cet établissement qui contribue au “rayonnement culturel” du Maroc.

Il a également tenu à féliciter les membres de l’Académie du Royaume pour l’organisation de cette série de séminaires et de conférences.

Membre de l’Académie du Royaume du Maroc depuis plus de 40 ans, le professeur Abdellatif Benabdeljalil avait occupé plusieurs hautes fonctions, notamment le poste de ministre de l’Enseignement supérieur de 1974-1977. Il a aussi été Doyen de la Faculté des Sciences de Rabat (1969-1975) et chancelier de l’Académie du Royaume du Maroc.

Benabdeljalil a été plusieurs fois décoré de Wissams royaux et reçu plusieurs distinctions internationales.

