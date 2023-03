Abus d’influence et spéculation criminelle à Casablanca : le verdict attendu ce jeudi

La Cour d’appel de Casablanca devrait prononcer son verdict, ce jeudi 23 mars, dans l’affaire dite » abus d’influence et spéculation illégale de sable », a appris Le Site info de source concordante.

Sont impliquées dans cette affaire 29 personnes, dont des juges, des agents sécuritaires, un gendarme et un avocat au Barreau de Casablanca. La Cour d’appel a précisé avoir entendu tous les mis en cause ce mardi 21 mars, et les a confrontés aux écoutes téléphoniques, opérées lors de l’enquête, des conversations échangées entre eux.

Après le réquisitoire du procureur et les plaidoiries des avocats, les délibérations et le prononcé du verdict seront les étapes suivantes et finales de cette scabreuse affaire.

À rappeler que les mis en causes sont accusés de nombreux délits, dont « abus d’influence », « corruption », « violation du secret professionnel » et « constitution d’une bande criminelle ». Rappelons que cette affaire remonte au vendredi 29 juillet 2022, date où ont été interpellés les mis en cause et incarcérés, suite aux conclusions de l’enquête ayant été diligentée par la Brigade nationale de la police judiciaire de Casablanca.

L.A.