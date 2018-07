Absente de la marche de Casablanca, Al Adl Wal Ihsane sort de son silence

Les participants à cette manifestation, à l’appel notamment de partis politiques , ont dénoncé les “lourdes” peines infligées à Nasser Zefzafi et ses compagnons et appelé à la libération de tous les détenus pour “l’inauguration d’une nouvelle ère de réconciliation avec le Rif”.

“La position de l’organisation a toujours été claire sur le Hirak, et ce depuis la tragédie de Mohsine Fikri qui a précédé les arrestations arbitraires et les condamnations injustes. Tous ses membres pouvaient évidemment prendre part à cette marche mais à titre personnel”, a-t-il expliqué.