Maroc: la campagne “Sois un homme” fait réagir Abou Hafs

A noter que plusieurs internautes avaient exprimé leur indignation après le lancement de cette campagne qu’ils ont jugé misogyne et du fait d’intégristes obscurantistes. Evoquant la jeune fille marocaine des années 60 et 70, ils regrettent le temps où les Marocaines sortaient en robe ou mini-jupe sans que personne n’y trouvait à redire.

«La femme est libre et n’a jamais eu besoin de tutelle. C’est un être humain totalement indépendant qui refuse d’être manipulé par une quelconque partie», a estimé Abou Hafs. Et d’ajouter que la société fait face, aujourd’hui, à «des enchères idéologiques».