Abderraouf, très malade, déplore de ne pas avoir bénéficié des subventions (VIDEO)

La liste des artistes bénéficiaires des subventions « exceptionnelles » très conséquentes , octroyées par le ministère de la Culture, pour l’année en cours, ne cesse de créer polémique et critiques, sur les réseaux sociaux.

Ainsi, les internautes s’interrogent sur la présence de ladite liste de certains « artistes » et sur l’absence de celle de véritables talents artistiques, privés des subventions. Et parmi ces derniers abonnés absents, beaucoup vivent des circonstances déplorables dus, principalement, à la détérioration alarmante de leur état de santé.

L’un d’entre de ces oubliés du ministère de la Culture, soulignent les internautes, n’est autre que le talentueux comédien et humoriste Abderraouf, de son vrai nom Abderrahim Tounsi, à qui Le Site info n’a pas manqué de rendre une brève visite pour demander de ses nouvelles.

Abderraouf a tenu à expliquer à son public son état de santé actuel et ses troubles de rythme cardiaque, en sus de sa cécité définitive. Tous ces graves problèmes de santé ont mis fin à sa carrière artistique et le privent, définitivement, de participer à nul spectacle théâtral, télévisuel ou cinématographique.

Le comédien et humoriste, adulé du public marocain, n’a pas non plus manqué d’exprimer son grand désappointement et sa désagréable surprise de ne pas faire partie des artistes ayant bénéficié des subventions « exceptionnelles » du ministère de la Culture. Et cela-t-il douloureusement rappelé, alors qu’il est l’un des pionniers dans le domaine, l’un des précurseurs ayant encouragé les jeunes talents et l’un de ceux qui ont consenti de grands sacrifices dans l’organisation de tournées artistiques, par leur propres moyens pécuniaires, aux quatre coins du Royaume.

Larbi Alaoui (avec Hind Mounir)