Abderraouf hospitalisé à Casablanca: son fils donne de ses nouvelles

Le jeune acteur marocain, Oussama Tounsi, a formellement démenti les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux et prétendant que l’état de santé de son père s’est détérioré au point qu’il a été admis en salle de réanimation, ce mercredi 12 octobre courant.

Et c’est pour en savoir davantage sur ces rumeurs inquiétantes que notre magazine digital « Ralia » a pris contact avec le fils du célèbre artiste Abderrahim Tounsi, plus connu du public marocain par son pseudonyme « Abderraouf ». Celui-ci se trouve actuellement à l’hôpital Cheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, de Casablanca, et son état de santé est stable, a assuré Oussama Tounsi.

« Mon père est hospitalisé à Cheikh Zayed après une crise d’insuffisance respiratoire, mais il n’est pas en salle de réanimation. Il est au service de cardiologie, conscient et nous parle normalement. Il ne s’agit pas du tout de la situation sanitaire critique faussement décrite! », a précisé le jeune acteur marocain.

A rappeler qu’au mois de décembre 2021, des pages sur les réseaux sociaux ont même osé faire circuler des informations sur le décès du célèbre comédien Abderrahim Tounsi, dit Abdferraouf.

M.R.