Abdelouafi Laftit va-t-il quitter le gouvernement ?

Abdelouafi Laftit a été opéré du cœur il y a quelques jours dans une clinique en France. Depuis, les spéculations vont bon train quant à son avenir à la tête du ministère de l’intérieur.

A ce propos, une source gouvernementale a confié à Le Site info que Laftit se porte mieux et que la décision de quitter le gouvernement dépend de son état de santé. Toutefois, les noms pressentis à remplacer le ministre de l’Intérieur commencent à circuler.

«Abdelouafi Laftit, depuis qu’il a pris les rênes de l’Intérieur, a fait ses preuves et réussi à gérer des dossiers cruciaux. Si Laftit décidé de quitter le gouvernement, Noureddine Boutayeb, son ministre délégué, serait le plus pressenti pour lui succéder», explique notre source.

Boutayeb est ingénieur diplômé de l’Ecole centrale Paris en 1979 et titulaire du Diplôme d’études approfondies (DEA) en mécanique des sols (1981) et du diplôme d’ingénieur de l’Ecole nationale des ponts et chaussées (1981).

En 1982, il a entamé sa carrière professionnelle en tant que directeur général adjoint du groupe “Ingema”, avant que le roi Mohammed VI ne le nomme directeur des Affaires rurales au ministère de l’Intérieur, en 2003.

En mars 2006, le souverain a nommé Boutayeb au poste de wali, directeur général des collectivités locales au ministère de l’Intérieur, puis en mars 2010, au poste de wali, secrétaire général du même ministère.

N.M. (avec Mohamed Fernane)