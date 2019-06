Abdellatif Hammouchi vivement remercié par un Français

Un ressortissant français a adressé une lettre de remerciements au Directeur général de la sûreté nationale, Abdellatif Hammouchi. Il y met en exergue les efforts déployés par les forces de l’ordre marocaines.

Ceci, après que la police avait pu, en un temps record, lui récupérer son téléphone portable qui lui avait été volé. Les remerciements du citoyen s’adressent particulièrement aux éléments de la Sûreté nationale de Casablanca et, précisément, à ceux de la police touristique grâce à qui son téléphone a été retrouvé.

Le vol, raconte-t-il, a été perpétré le dernier jour de ses vacances au Maroc et il n’avait plus le temps de déposer plainte. Sur l’insistance d’un ami, il l’a quand même fait. Décision judicieuse puisque le lendemain matin, il a été convoqué à la préfecture de police de la capitale économique pour se voir rendre son téléphone. Et le ressortissant français a saisi cette occasion afin d’exprimer son admiration pour la manière avec laquelle il a été traité par les enquêteurs qui, après avoir entendu ses déclarations, ont pu rapidement interpeller son voleur.

A signaler que ce touriste, de nationalité française, est natif du Maroc qu’il avait quitté en 1968, à l’âge de neuf ans. Et c’est pendant ses vacances à Casablanca qu’il avait été victime de ce vol, alors qu’il se promenait au centre-ville avec un ami.

L.A et K.Z.