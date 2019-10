Abdellatif Hammouchi veut assainir les abords des établissements scolaires

Il est de notoriété publique que les alentours de nos établissements scolaires sont le théâtre d’actes des plus répréhensibles et des plus inquiétants. Cela va des agressions physiques des élèves pour les délester de leurs portables et de leur argent de poche, au harcèlement sexuel et à la drague à bord de voitures conduites par de jeunes dandys ou par des vieux pervers nantis.

Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribiya, la Direction générale de la sûreté nationale est fermement décidée à mettre le holà à cette anarchie qui n’a que trop duré. Aussi des directives des plus strictes ont-elles été données à tous les services externes de la DGSN de toutes les préfectures de police aux quatre coins du pays.

La mission sécuritaire, et permanente, qui incombe aux hommes du Directeur général de la sûreté nationale, Abdellatif Hammouchi, est de veiller à la sécurité des établissements scolaires et à leurs abords.Surtout en ce qui concerne les agressions, la prolifération de dealers fourguant des drogues aux apprenants, le harcèlement…Ce sont là quelques exemples parmi les nombreux méfaits dont sont victimes écoliers, collégiens et lycéens et dont parents et tuteurs n’ont cesse de se plaindre et de craindre le pire pour leurs enfants.

La même source précise que les services centraux du ministère de l’Intérieur et la DGSN avaient reçu des rapports assurant de la couverture sécuritaire suffisante, concernant les établissements scolaires, existe depuis ces deux dernières années.Les moyens mis en oeuvre et les mesures prises ont eu pour conséquence, entre autres points positifs, de réduire considérablement le sale business des dealers.

Larbi Alaoui