Abdellatif Hammouchi reçoit l’Inspecteur Général de la police israélienne

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire, Abdellatif Hammouchi, a reçu, mardi à Rabat, l’Inspecteur Général de la police israélienne, Yaakov Shabti.

« Cette audience s’inscrit dans le cadre de la visite de travail qu’effectue l’Inspecteur Général de la police israélienne, à la tête d’une importante délégation sécuritaire dans le Royaume, en vue de renforcer les relations de coopération bilatérale dans le domaine sécuritaire et jeter les bases d’une coopération sécuritaire au service des intérêts communs du Royaume du Maroc et de l’État d’Israël », indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale.

Ladite visite, poursuit la même source, ambitionne aussi « le partage des expériences et des expertises dans les divers domaines sécuritaires, particulièrement dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et les différentes formes du crime transnational organisé ».

Le communiqué relève que cette rencontre a été une occasion propice pour les deux parties de souligner leur volonté ferme et leur détermination commune à ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement de la coopération sécuritaire bilatérale, de telle sorte à consolider la sécurité et la stabilité régionale et à lutter fermement contre les différents menaces et périls criminels qui guettent les citoyens des deux pays.