Abdellatif Hammouchi a été reçu par l’émir du Qatar

Le “Milipol Qatar 2018” se veut une vitrine permettant aux différents exposants de faire étalage de leurs dernières innovations dans le domaine de la sécurité civile, notamment les solutions et équipements de défense, les techniques de télécommunication, l’analyse et gestion des risques, la protection des sites industriels, la sécurité portuaire et aéroportuaire, entre autres.

Cette audience s’est déroulée en présence du Premier ministre, ministre de l’Intérieur du Qatar, Cheikh Abdullah Bin Nasser Bin Khalifa Al Thani qui s’était entretenu, plus tôt dans la journée, avec le patron de la DGSN de plusieurs aspects de la coopération entre les deux pays et a examiné avec lui nombre de sujets d’intérêt commun, indique l’Agence de presse qatarie (QNA).

L’Emir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani a reçu, ce lundi à Doha, Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale et directeur général de la Surveillance du territoire national, en visite au Qatar pour prendre part au 12ème Salon international de la sûreté intérieure et de la sécurité civile “Milipol Qatar 2018”.