Abdelkader El Kharraz au cœur d’une polémique

Abdelkader El Kharraz, devenu la star du Web marocain ces dernières semaines grâce aux vidéos dans lesquelles il raconte des aventures et anecdotes de ses 40 années de service, avec un véritable talent de conteur, est au cœur d’une polémique.

L’ancien commissaire principal de police a provoqué la colère de certains Marocains résidant à l’étranger en évoquant leurs conditions de vie dans l’une de ses vidéos. «La plupart des MRE vivent dans une situation précaire et touchent des salaires dérisoires qui ne leur permettent pas d’avoir un bon niveau de vie, contrairement aux Marocains vivant dans le Royaume», a estimé El Kharraz.

Les propos de l’ancien commissaire ont fait réagir de nombreux MRE qui ont exprimé leur colère et leur déception suite à cette sortie et ont appelé les Marocains à le boycotter. Face à ce tollé de critiques, El Kharraz a supprimé la vidéo en question et présenté ses excuses, affirmant vouer un grand respect aux MRE. « Je ne cherchais pas à vous offenser. Je vous présente mes vives excuses », a-t-il déclaré.

N.M.