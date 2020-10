Abdelkader Badaoui s’exprime sur les subventions accordées aux artistes (VIDEO)

Le dramaturge Abdelkader Badaoui a averti que la troupe Badaoui ne se taira pas et compte revendiquer son droit à un soutien du ministère de la Culture face à la pandémie du coronavirus qui a durement impacté tous les artistes marocains.

Réagissant aux remous créés autour de l’annonce de l’octroi d’une aide aux artistes marocains, Badaoui, qui a fondé la troupe éponyme il y a plus de 50 ans, a affirmé au micro de Le Site info que sa compagnie n’a jamais demandé de subvention au ministère mais présente annuellement une demande de soutien à la promotion pour les tournées effectuées au Maroc.

Déplorant la situation des artistes marocains, dont certains ont été obligés de vendre leurs instruments, il a estimé que tous les artistes, titulaires de la carte professionnelle, doivent bénéficier d’une allocation mensuelle pour les aider à subvenir à leurs besoins en raison de l’arrêt des activités culturelles et la fermeture des théâtres et des salles de cinéma.

«Nous avons présenté au ministre en main propre des demandes de soutien social durant la pandémie du covid-19 car les membres de la troupe n’ont pas travaillé depuis sept mois », a-t-il encore fait savoir.

« Cette comédie doit s’arrêter. Nous demandons à la cour des comptes, au ministère des Finances et au ministère de l’Intérieur d’intervenir », s’est indigné ce vétéran du père des arts.

Depuis l’annonce de cette subvention de 37 millions DH à un groupe d’artistes marocains, la polémique n’a cessé d’enfler aussi bien parmi les artistes non-bénéficiaires que parmi les internautes. Certains artistes-bénéficiaires, dont le chanteur-auteur-compositeur Nouaman Lahlou et le chanteur Said Moskir, ont annoncé leur désistement et refus de percevoir cette enveloppe.

Le ministre de la Culture, Otmane El Ferdaous, a dû expliquer que cette subvention, a été débloquée pour des projets artistiques et non pour des artistes et que l’opération a été soumise à un appel à projets. Il a aussi précisé que sur les 459 projets agréés, 80% des porteurs n’ont bénéficié d’aucune aide de son département en 2019.

