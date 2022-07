Abdelilah Hafidi, ex-star du Raja, veut quitter Al-Hazm

Abdelilah Hafidi, l’international marocain et ex-star du Raja de Casablanca, est convaincu de la nécessité de quitter le club saoudien Al-Hazm, après sa faible prestation dans les rangs de ce dernier et, également, à cause de la rétrogradation de l’équipe de la Saudi Premier League, première division du football saoudienne.

Et le site « Koora » a annoncé que Hafidi a présenté une demande au Bureau directeur du club Al-Hazm, confirmant sa décision de vouloir quitter l’équipe saoudienne et son désir de renouer avec la Botola Pro de son pays. Al-Hazm ne trouve pas d’inconvénient à exaucer les desiderata du footballeur marocain et qu’une réunion est prévue entre les deux parties afin de mettre fin au contrat, a ajouté la même source.

L’ex-star des Verts n’a pu s’imposer au sein de son club actuel, qu’il a rejoint l’hiver dernier, et n’y a pas réussi à réitérer les magnifiques prouesses qu’il réalisait avec le Raja de Casablanca. Son retour dans les rangs de ce dernier demeure fortement plausible, dans le cas où Al Hazm déciderait de se passer de ses services.

A moins que le club saoudien ne propose à Hafidi de rester, s’il accepte de toucher un salaire dont le montant est en deçà de qu’il perçoit actuellement!

