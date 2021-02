Abdelilah Benkirane: « Je suis contre l’abolition de la peine de mort »

Abdelilah Benkirane a indiqué que la peine de mort ne doit pas être abolie au Maroc.

Dans une intervention jeudi lors de la réunion du PJD avec l’UMT, l’ancien chef de gouvernement a tranché cette question, rappelant l’affaire du petit Adnane, violé, tué et enterré à Tanger, et le meurtre de six membres d’une même famille à Salé.

«Les coupables doivent écoper de la peine capitale. Leurs crimes sont totalement impardonnables. Au lieu de les incarcérer, il vaut mieux les tuer. Je crois que le Coran a été clair sur la question», a affirmé Benkirane.

N.M.