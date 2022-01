Abdelilah Benkirane endeuillé (PHOTO)

Triste nouvelle pour Abdelilah Benkirane. Le secrétaire général du PJD a perdu sa belle-sœur ce samedi après un long combat contre la maladie.

Sur son compte Facebook, Soumaya Benkirane, la fille de l’ancien chef de gouvernement, a annoncé que sa tante maternelle est décédée dans les premières heures de ce samedi. «Ma chère tante Malika, mère de ma sœur Imane Fahdi, n’est plus. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Que Dieu vous donne la force et la patience pour surmonter cette terrible épreuve», a-t-elle écrit.

Pour rappel, Abdelilah Benkirane n’a pas non plus échappé à la contamination à la covid-19, pendant la semaine écoulée. Cependant, l’ex-chef de gouvernement, Abdelilah Benkirane nous a rassurés sur l’amélioration progressive de son état de santé.

Ainsi, dans une déclaration à Le Site info, le secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement (PJD) a affirmé: « Dieu merci! Cela va beaucoup mieux aujourd’hui! ».

H.M.