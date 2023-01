Abdelhamid Sabiri rejette les allégations de sa « fiancée » (PHOTO)

L’international marocain et joueur de l’équipe italienne de l’Unione Calcio Sampdoria, Abdelhamid Sabiri, s’est vivement disculpé des allégations d’une jeune femme, prétendant être sa « fiancée ». Celle-ci a même osé partagé un post sur son compte officiel d’Instagram, demandant à ses fans et followers de ne pas se mêler de la vie de son couple.

La riposte de Sabiri n’a pas tardé et le Lion de l’Atlas, sur le même compte du réseau social de sa pseudo « dulcinée », en se contentant d’écrire un seul mot: « FAKE ». Ce qui signifie qu’il a fermement apporté un démenti cinglant aux déclarations de la jeune femme, fausses, mensongères et sans nul fondement. Une rumeur fallacieuse, en somme!

Mais ce qui semble plausible, c’est que cette jeune femme a colporté cette rumeur dans le but de faire sa propre promotion, de susciter la polémique et, aussi, d’avoir un plus grand nombre de fans et followers sur Instagram, en ayant cette idée saugrenue de s’être présentée comme étant la « fiancée » de Abdelhamid Sibari.

L.A.