Abdelhak El Merini: « J’ai failli être un collègue du général Benslimane » (VIDEO)

L’invité de la série de Le Site info, « Hikayat », pendant ce mois sacré de Ramadan, n’est autre que l’historiographe du Royaume et porte-parole du Palais royal, M. Abdelhak El Merini.

Cet homme d’Etat très respecté est connu aussi bien par sa sagesse que par une certaine réserve, voire une réserve certaine. En effet, il ne cesse de réitérer que « tout événement ne saurait être évoqué, ni narré ». Ainsi, El Merini a préféré garder pour lui certaines « hikayat » de son parcours, en attendant de les mettre noir sur blanc dans les mémoires dont il compte entamer l’écriture très prochainement, selon ce qu’il a bien voulu nous révéler. Il est donc fort probable que le résultat de ce projet constitue une référence historique importante en ce qui concerne des pans glorieux de l’Histoire du Maroc, marquée du sceau de monarques et d’hommes d’Etat qui ont façonné ladite Histoire séculaire du Royaume.

Et dans ce troisième épisode de « Hikayat », consacré à l’historiographe du Royaume et porte-parole du Palais royal, celui-ci évoque, entre autres, des détails importants sur la façon dont il a intégré le Palais royal. La première fois, c’était en juillet 1965 et ce, après qu’il a été professeur d’arabe au lycée Hassan II, de Rabat. Puis, de promotion en promotion, il a été nommé chef de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie.

Abdelhak El Merini a également évoqué son désir de rejoindre les rangs des Forces armées royales (FAR). Et parmi les lauréats de la promotion, qui a failli être la sienne, se trouvait le général Housni Benslimane. Notre illustre invité n’a pas manqué non plus, à ce propos, de se rappeler qu’après son succès au concours d’accès à l’Académie militaire de Meknès, la position de son père sur cette réussite.

Larbi Alaoui et Naima Lambarki