Abdelhafid Douzi se confie sur sa vie privée (VIDEO)

Abdelhafid Douzi vient de remporter le titre de « meilleur artiste en Afrique du Nord » pour l’édition 2022 des The Luxury network Award. Le jeune chanteur marocain a saisi l’occasion pour nous en dire plus sur sa vie privée et ses futurs projets.

Concernant les rumeurs sur son mariage, Douzi nous a déclaré que cela n’est pas à l’ordre du jour, mais que « cela viendra au bon moment. « Pas prochainement en tout cas », a lancé le chanteur. Ce à quoi le combattant MMA a rétorqué : « C’est une question de timing, surtout quand Dieu le voudra ».

A noter que Abdelhafid Douzi sera l’un des juges d’une nouvelle émission de découverte de talents sur 2M.

A.O.