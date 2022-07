Abdelhadi Baraka a été inhumé à Larache (VIDEO)

Abdelhadi Baraka, le doyen des chorfas Alamiyine et avocat au barreau de Tanger, a été inhumé lundi dans la commune Tazourt, à Larache.

L’inhumation s’est déroulée en présence de Nizar Baraka, ministre de l’Equipement et de l’eau et plusieurs élus de la région.

Pour rappel, le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Abdelhadi Baraka.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction la triste nouvelle du décès d’Abdelhadi Baraka, implorant le Tout-Puissant de l’accueillir dans Son vaste paradis parmi les élus vénérables.

Suite à cette perte cruelle, le roi exprime aux enfants du défunt, Nabila, Lamiae, Nabil et Adnane, à la famille Baraka, à l’ensemble des chorfas Alamiyine et aux amis et admirateurs du défunt, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, priant Dieu de leur accorder patience et réconfort.

H.M.