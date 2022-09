Abdelfattah Jouadi revient sur son arrestation pour chèque sans provision (VIDEO)

Le comédien marocain a été arrêté à l’aéroport Mohammed V de Casablanca pour une affaire de chèque sans provision. Le comédien a comparu devant la justice, le 2 septembre, avant qu’il ne soit relâché.

À sa sortie du tribunal de Première instance de Casablanca, Jouadi a expliqué à la presse les détails de son arrestation. « Il n’y a rien à cacher. C’était juste un malentendu. J’avais donné un chèque sans provision de 10.000dh à un ami en 2018. On a coupé contact à cause de la pandémie, mais aussi pour des raisons personnelles. J’ai passé 48 h en garde à vue à cause de cette affaire, mais le problème est maintenant réglé. J’ai payé mon dû ».

Le comédien a par ailleurs remercié ses fans pour leur support, et a saisi l’occasion pour teaser ses nouveaux projets. De plus, il a présenté ses condoléances à la famille de l’icône de la comédie marocaine, Nourredine Bikr, qui s’est éteint à l’âge de 70 ans, des suites d’un cancer.