Abdelaziz Stati fait une demande aux Marocains (photo)

L’artiste Abdelaziz Stati a appelé les Marocains à se faire vacciner contre le coronavirus, afin de reprendre une vie normale.

Stati a partagé un mot et une photo sur son compte officiel afin de faire passer un message à tous les Marocains. On y voit une photo de son passeport vaccinal avec un commentaire: « Dieu soit loué et grâce à Dieu, nous nous sommes fait vacciner, et j’invite tous les Marocains à se faire vacciner pour reprendre une vie normale », peut-on lire.

Abdelaziz Stati avait récemment fait le buzz à travers un message a posté sur Instagram, dans lequel il défendait sa fille, qui avait été offensée à travers un clip vidéo.