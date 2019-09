Abdelali Hamieddine: la date de son jugement

La Cour d’appel de Fès a décidé, ce mardi, de reporter le procès du dirigeant PJDiste Abdelali Hamieddine, poursuivi pour “complicité de meurtre”, au 1er octobre prochain, avant de prononcer le verdict final le 3 décembre 2019, a appris Le Site Info de source bien informée.

La même Cour a récemment condamné quatre membres du PJD à des peines allant de trois mois à trois ans de prison ferme, dans le cadre de la même affaire.

Il s’agit du professeur universitaire Taoufiq El Gadi et Abdelouahed Kerioul, condamnés à trois ans de prison pour “participation à un homicide volontaire”, et de Abdelkébir Ajil et Kacem Abdelkébir, condamnés à trois mois de prison pour “coups et blessures à l’arme blanche”.

Rappel des faits

L’histoire s’est passée le 23 février 1993 à proximité de la faculté de droit Dhar Mehraz de Fès. Des étudiants appartenant au mouvement Réforme et renouveau et à Al Adl Wa Al Ihssane ont intercepté deux autres étudiants de gauche, Benaïssa Aït El Jid et Haddioui El Khammar, qui étaient à bord d’un taxi. Ils ont ainsi violemment agressé les deux victimes, tué le premier et blessé le deuxième.

Impliqué dans ce meurtre, Hamieddine, inculpé, a écopé de deux ans de prison ferme. Il a par la suite été innocenté, au grand dam de la famille d’Ait El Jid qui n’a pas toléré la décision de la justice.

Des années après, l’affaire a ressuscité grâce au témoignage d’El Khammar qui a failli perdre la vie, avec Ait El Jid, si ce n’est l’aide de quelques personnes présentes pendant la dispute.

S.L. et M.F.