Abdel Fattah Al-Sissi reçoit un message du roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République arabe d’Égypte Abdel Fattah Al-Sissi, à l’occasion de la commémoration par son pays de l’anniversaire de la Révolution du 23 juillet.

Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom personnel et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé et de bonheur à Al-Sissi et de davantage de progrès et de prospérité au peuple égyptien.

Le roi saisit l’occasion pour faire part de Sa fierté des relations fraternelles solides unissant le Royaume du Maroc et la République arabe d’Égypte et de la coopération bilatérale, qui connaît une évolution constante et que les deux chefs d’État veillent à consolider et à diversifier au service des intérêts des deux peuples frères.

S.L. (avec MAP)