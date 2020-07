Abdel Fattah Al-Sissi a reçu un message du roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République arabe d’Égypte, Abdel Fattah Al-Sissi, à l’occasion de la commémoration de la révolution du 23 juillet.

Dans ce message, le Souverain exprime, en son nom et en celui du peuple marocain, ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de bonheur au président égyptien, et de davantage de progrès, de prospérité, de sécurité et de paix au peuple égyptien.

Le roi salue, à cette occasion, les liens de fraternité ancestrale entre les deux pays, basés sur la coopération constructive et la solidarité agissante que « nous tenons toujours à développer et consolider, pour le bien commun de nos deux peuples frères ».

S.L. (avec MAP)