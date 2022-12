Abd El Fattah Grini évoque son mariage avec Jamila El Badaoui (VIDEO)

Le chanteur marocain est revenu sur son mariage avec Jamila El Badaoui. Pour Abd El Fattah Grini, qui a participé au concert Stars in the place à Marrakech, cet événement fut l’un des faits marquants de sa vie pour l’année 2022.

L’artiste a déclaré au micro du site d’actualités people « Ralia » que son mariage est un merveilleux souvenir qu’il chérit particulièrement.

ʺCette année a été particulièrement bonne pour moi. Mon mariage m’a porté bonheur, puisqu’il a marqué mon retour au pays, la reprise de ma carrière artistique, de nouveaux albums à venir, etc. Il ne faut pas oublier l’exploit des Lions de l’Atlas au Mondial, dont on peut tous être fiers. Il y a beaucoup de choses à célébrer en tant que Marocains. On a besoin d’être heureuxʺ, nous a confié Grini.

A.O.