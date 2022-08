Abandonnée par son mari, une femme raconte ses deboires de clocharde à Casablanca ( VIDEO)

« Un malheur ne vient jamais seul », selon le dicton hexagonal! C’est, hélas, le cas malheureux de cette dame, encore dans la fleur d’âge, obligée de vivre la clochardisation, à Casablanca. Ceci, du fait de plusieurs déboires familiaux. Lâchement abandonnée, depuis trois longs mois par son mari et le père de ses enfants, elle lance un émouvant appel aux âmes charitables et aux bienfaiteurs de lui apporter soutien, aide et assistance, afin qu’elle puisse trouver un logement décent, pour elle et ses enfants.

L.A.

.