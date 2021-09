Aâtimad Zahidi élue présidente du conseil préfectoral de Skhirat-Témara

Aâtimad Zahidi, du Rassemblement national des indépendants (RNI), a été élue mercredi à la présidence du conseil de la préfecture de Skhirat-Témara.

Élue locale sous la bannière du RNI dans la ville de Témara, Zahidi a été désignée à l’unanimité à la tête du conseil préfectoral au cours d’une séance de vote tenue au siège de la préfecture.

A cette occasion, Zahidi a exprimé sa reconnaissance aux membres du conseil et sa volonté de tout faire pour qu’elle soit à la hauteur de la confiance qu’ils ont placée en sa personne et pour apporter des réponses aux attentes et des habitants de la préfecture.

Les membres du bureau du conseil préfectoral œuvreront ensemble en vue de relever les défis du développement social, plus particulièrement en milieu rural, a affirmé la nouvelle présidente qui a salué saluant la mobilisation des composantes du conseil et leur détermination à répondre aux besoins des citoyens.

Lors de cette même séance, Mohamed El Mouden de l’Union constitutionnelle (UC) a été élu premier vice-président du conseil, Said Hilali du Parti authenticité et modernité (PAM) deuxième vice-président, et Allal Merchich (Parti de l’Istiqlal) troisième vice-président. De même, Lahcen Ouahmane a été désigné secrétaire du conseil préfectoral et Mohamed Kachlat son adjoint.

S.L. (avec MAP)