À voir : un musée de l’âne voit le jour à Tanger (VIDÉO)

La perle du nord du royaume vient de voir le lancement d’un « musée » pour le moins insolite. En effet, la star de cette entité n’est nulle autre que l’âne.

Au moment où il est souvent associé à des qualités « peu flatteuses » pour l’homme, l’on oublie souvent la place historique de l’âne dans l’histoire. C’est dans ce sens qu’Abderrahim Ben Atabou a décidé de dédier un musée pour mettre en avant cet animal, et le rôle qu’il a joué dans la société marocaine.

Le choix du fondateur de la structure pour l’animal est venu après une longue réflexion, durant laquelle il a pensé à plusieurs autres « candidats ». Ben Atabou nous a révélé qu’il a pensé au chameau, à la cigogne et à la tortue terrestre, des animaux qui sont présents un peu partout au sein du royaume. Mais son choix s’est porté finalement vers l’âne, un animal noble et qui a contribué grandement au transport de marchandises, d’humains..etc.

Le musée présente ainsi des photos, des peintures et des sculptures d’artistes locaux et étrangers, en plus de proposer une section qui retrace l’histoire de l’animal au Maroc, ainsi que différentes anecdotes à son sujet.

