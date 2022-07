À travers la CNRA, CDG prévoyance prend en charge la gestion du programme « Tayssir »

Chakib Benmoussa, Ministre de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, Monsieur Fouzi Lekjaa, Ministre Délégué auprès de la Ministre de l’Économie et des Finances, Chargé du Budget et Monsieur Khalid SAFIR, Directeur Général de la Caisse de Dépôt et de Gestion, ont procédé le vendredi 22 juillet 2022 à la signature d’une convention pour la gestion mandatée par la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances du programme social « TAYSSIR » au profit des tuteurs des élèves.

Il est à rappeler que le programme « TAYSSIR » confié à CDG Prévoyance, au même titre que plusieurs autres programmes et fonds de solidarité pour le compte de l’Etat (DAAM ARAMIL, Fonds d’Entraide Familiale, …), constitue l’un des plus importants programmes sociaux existants, au vu de son impact considérable sur la promotion de l’éducation chez les populations les plus fragiles et sur la réduction de la déperdition scolaire.

Ce programme a bénéficié, durant l’année scolaire 2020-2021, à environ 1,5 millions de ménages, soit 2,2 millions d’élèves à travers des bourses scolaires sous forme de transferts monétaires totalisant un montant d’environ 2,6 milliards de dirhams.