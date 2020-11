A Tétouan, la prolifération des chiens errants inquiète

La population de Tétouan, M’Diq et Fnideq se plaint de la prolifération inquiétante et dangereuse de meutes de chiens errants. Fait qui risque de mettre en danger potentiel la sécurité et la santé des citoyens de ces villes du Nord du Royaume.

Selon une source de la ville de Tétouan, ces chiens errants sont de plus en nombreux, surtout au quartier dit « Jbel Dersa », ainsi que de nombreuses villes des environs. Cette prolifération de chiens errants constitue un réel danger pour les habitants, en particulier sur les enfants, en l’absence de nulle initiative et intervention salvatrice des autorités compétentes, déplorent les habitants.

Ainsi, la même source assure que plusieurs élèves ont subi des attaques dangereuses de chiens errants, dans les environs de Tétouan, ces derniers jours. Ce qui ne fait qu’amplifier davantage l’inquiétude, déjà grandissante, des leurs parents et tuteurs.

Par ailleurs, il est impératif de signaler que la région du nord du pays n’est pas la seule concernée par ce phénomène de meutes de chiens errants. De visu, Le Site Info a pu constater que la belle plage de Taghazout était infestée par de nombreux chiens. La ville aussi où humains et chiens semblent adopter « le vivre ensemble », dans les espaces publics, les jardins et sur la voie publique.

A notre grand étonnement, en septembre dernier, les citoyens de Taghazout que nous avions interrogés ont répondu qu’ils n’éprouvaient nul problème avec ces meutes de chiens, constituées de 5 à 10 animaux, et qu’aucun incident notable, ni attaque canine dangereuse n’ont été constatés.

Larbi Alaoui (avec Rim Tbiba)