A Rabat, un centre commercial fait fi de l’obligation du pass vaccinal

Alors que plusieurs villes du Royaume (Rabat-Salé, Casablanca, Oujda, Marrakech…) ont connu des manifestations pacifiques des « anti-pass », dimanche 24 octobre, des centres commerciaux ont décidé de passer outre cette mesure de contrôle si leurs clientèles sont en possession ou non du pass vaccinal. Présentation duquel, pour l’accès aux lieux publics, a été décrétée, jeudi dernier, par le gouvernement Akhannouch.

Selon ce qu’a constaté de visu Le Site info, à Rabat, les responsables d’un grand centre commercial n’exigent point des clients de présenter leu pass vaccinal contrairement à ce qu’ils ont entrepris minutieusement, -mais à contrecoeur-, jeudi 21 octobre, premier jour où cette mesure est entrée en vigueur.

Ce qui est important, ont expliqué lesdits responsables, c’est que leurs clients respectent les mesures préventives et sanitaires, port obligatoire du masque de protection et distanciation physique, à l’intérieur du centre commercial.

De leur côté, les citoyens s’interrogent sur le pourquoi et l’utilité de cette mesure décrétée par l’Exécutif et craignent que l’initiative de ce centre commercial, comme celle similaires d’autres lieux publiques, ne fonde comme neige au soleil pendant le week-end où les clients sont beaucoup plus nombreux.

Larbi Alaoui