À Rabat, la hausse des contaminations au Covid-19 inquiète

Depuis quelques jours, la région de Rabat-Salé-Kénitra connaît une hausse significative du nombre de cas positifs au Covid-19. Une tendance haussière qui commence à inquiéter.

Vendredi, 109 nouveaux cas ont été enregistrés au niveau de la région, contre 173 la veille (36 à Salé, 47 à Témara, 27 à Kénitra, 40 à Rabat, 06 à Sidi Kacem et 17 cas à Khémisset). Mercredi 12 août, 167 nouvelles contaminations y ont été recensées (35 à Témara, 73 à Salé, 09 à Kénitra, 37 à Rabat, 08 à Sidi Kacem et 05 cas à Khémisset), faisant de Rabat-Salé-Kénitra l’une des régions au bilan quotidien le plus élevé.

Face à cette recrudescence des cas de Covid-19, les autorités ont commencé à entreprendre une série de mesures de restriction et de contrôle. À Salé, par exemple, plusieurs quartiers ont été mis en quarantaine. Des barrages ont été mis en place aux différents accès, aussi bien de la ville que sa banlieue.

Une surveillance et un contrôle stricts ont également pour but d’interpeller tous ceux qui ne respectent pas les mesures d’état d’urgence sanitaire ou ne portent pas de masques de protection.

M.S.