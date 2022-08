À quelques jours de la rentrée, les étudiants marocains d’Ukraine toujours dans le flou

À quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023, les étudiants marocains d’Ukraine n’ont toujours pas de visibilité concernant la suite de leur parcours universitaire.

Ayant fui le conflit armé entre l’Ukraine et la Russie, plusieurs étudiants marocains ne savent pas ce qui les attend pour leurs parcours scolaires. Entre possible intégration de la formation nationale, reprise à zéro des cours, demande d’équivalence de leurs diplômes, etc., ces étudiants ne savent plus où donner de la tête.

La mère de l’un de ces étudiants s’est confiée à Le Site Info. Notre interlocutrice nous a indiqué que, contrairement à d’autres pays tels que la Roumanie et la Hongrie, le Maroc n’a pas réussi à intégrer ces étudiants dans le système éducatif, que ce soit dans le public où le privé.

Cette mère a exprimé son désarroi face au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, Abdellatif Miraoui, qui n’a pas respecté ses engagements et promesses vis-à-vis de cette catégorie d’étudiants.

Celui-ci avait proposé l’intégration des étudiants marocains d’Ukraine dans les universités publiques et privées du royaume, après avoir effectué un examen déterminant leurs compétences, via une plateforme dédiée, sans parler de la possibilité de faciliter leur transfert vers la Hongrie ou la Roumanie, afin de poursuivre leur formation.

Mais il semble que rien de cela n’a eu vraiment lieu sur le terrain. Le ministre de Tutelle avait indiqué que ces pays avaient mobilisé 5.000 chaises au profit des étudiants marocains d’Ukraine, tout laisse à croire que ceux-ci ne pourront pas rejoindre l’une des deux destinations à temps pour la reprise des cours.

Notre interlocutrice nous a indiqué que les étudiants marocains d’Ukraine et leurs parents ont lancé un appel au roi Mohammed VI, afin qu’il intervienne directement dans la résolution de ce dossier, au moment où le ministre de Tutelle « préfère » adopter la stratégie de la « sourde oreille ». Et de rajouter qu’ils comptent bien monter au créneau, dans le cas où le ministère n’aborde pas la question avec des solutions concrètes, lors du prochain Conseil de gouvernement.

L’Ukraine accueillait près de 7.200 étudiants marocains avant le conflit armé. La plateforme qui leur a été dédiée au royaume a pu en recenser 3255 étudiants, indiquant que 80 % optent pour des formations en médecine, la pharmacie et l’orthodontie.

