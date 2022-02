A Oujda, la prolifération des chiens errants inquiète (micro-trottoir)

La ville d’Oujda est envahie partout par des chiens errants et, en particulier, sur les principales avenues et artères. Cette forte et envahissante présence canine ternit, d’bord l’image de la capitale de l’Oriental mais, surtout, menace la sécurité des Oujdis.

Dans une déclaration à Le Site info, l’un des habitants a tiré la sonnette d’alarme en lançant un appel aux responsables et aux autorités concernées afin de leur intervention à l’encontre de ce phénomène qui constitue un réel danger pour la population.

Un autre Oujdi nous a assuré que ces chiens errants sont présents jouer et nuit dans les rues et avenues de la ville et que, de ce fait, la vie des citoyens encourt de réels risques, particulièrement pour les enfants sur leur chemin à leurs écoles.

L.A.