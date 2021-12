A l’approche du Nouvel an, les autorités de Rabat serrent la vis

A l’approche du nouvel an, les services de sécurité de la Préfecture de Police de Rabat renforcent leurs efforts de manière anticipative en vue de préserver la sécurité et l’ordre public et protéger les personnes et les biens dans toutes les zones de la capitale.

Les barrages judiciaires et administratifs, les points de contrôle existants aux entrées de la ville, les axes routiers principaux et la police de la circulation, qui sont sous la supervision des agents de la police judiciaire et de la police routière, figurent parmi les principaux instruments anticipatifs de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) à cet effet, à travers l’inspection des voitures suspectes et la vérification de l’identité des usagers de la route.

Dans le même sillage, il a été décidé de renforcer les équipes de patrouilles de surveillance dans les différentes rues et quartiers de la capitale afin de lutter contre les crimes et renforcer le sentiment de sécurité.

Dans une déclaration à la chaîne d’information en continu de la MAP (M24), le chef de la Brigade anti-gang au sein du service régional de la police judiciaire de Rabat, Zohair Raji, a relevé que dans le cadre des efforts déployés par la DGSN visant la protection des individus, des biens et la lutte contre le crime sous toutes ses formes, la police de la Préfecture de Police de Rabat a fait un travail énorme et important au cours de l’année 2021, et ce, à travers les interventions sécuritaires et l’arrestation des personnes suspectes.

Et d’ajouter que le nombre des personnes arrêtées au niveau de la capitale a atteint cette année 270.793 contre 180.347 en 2020 soit une hausse de près de 50%, soulignant que lesdites personnes ont été appréhendées en flagrant délit.

De même, les opérations de pointage ont permis lors de cette année d’arrêter 9720 personnes recherchées contre 8290 en 2020, soit une hausse de près de 18%.

S’agissant des préparatifs pour la nouvelle année 2022, le responsable sécuritaire a indiqué que la Préfecture de Police de Rabat a entrepris nombre de démarches et d’opérations sécuritaires depuis la mi-décembre ayant permis l’arrestation de 3796 individus en flagrant délit et de 244 recherchés contre 170 personnes lors de la même période de l’année dernière.

Les opérations menées par la Préfecture de police de Rabat englobent les interventions sécuritaires matinales et en soirée réalisées par les différentes unités de police outre les barrages installés dans les accès de la ville et ses principales avenues, a-t-il fait savoir, soulignant que les opérations de fouille et de contrôle sont menées au sein des barrages par la brigade cynophile relevant de la police judiciaire, qui utilise des chiens entrainés à détecter les drogues de toutes sortes et les traces de sang, en plus d’effectuer des opérations de contrôle et de vérification des identités en utilisant des tablettes, autant de démarches qui ont permis de réaliser des résultats positifs et d’arrêter un pourcentage plus élevé de personnes recherchées par rapport à l’année dernière.

