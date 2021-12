A l’approche du Nouvel an, la police de Marrakech en guerre contre la criminalité

A l’approche de la célébration des fêtes de fin d’année, Noël et le Nouvel an, les services sécuritaires de Marrakech ont entrepris de vastes campagnes d’assainissement dans la ville, selon une source de Le Site info.

Ce qui a permis d’interpeller de nombreux individus recherchés pour leur implication dans des actes criminels. Ainsi, les éléments de police du 7ème arrondissement de Guéliz, en collaboration étroite avec les éléments de la brigade de la police judiciaire, ont réussi à démanteler une bande criminelle spécialisée dans le vol.

La même source a précisé que les services sécuritaires avaient reçu une plainte pour vol et les investigations diligentées ont permis de mettre la main sur le principal mis en cause. Tous les présumés coupables ont été rapidement identifiés et interpellés pour être placés en garde à vue.

M.R..