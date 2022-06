À la découverte de la Clinique européene de Casablanca (VIDEO)

La Clinique Européenne de Casablanca (CEC) ouvre ses portes. Un établissement pluridisciplinaire à taille humaine, avec un centre de référence pour la chirurgie cardio-vasculaire, et des compétences humaines d’exception outillées d’expériences nationales et internationales reconnues et valorisées.

Un projet d’envergure à même de réaliser plusieurs domaines chirurgicaux à la pointe de la technicité : Chirurgie cardio-vasculaire, Neurochirurgie, Chirurgie orthopédique et traumatologique, Chirurgie thoracique et pulmonaire, Chirurgie digestive et de l’obésité, Chirurgie ORL …etc. et une offre de soins couvrant plusieurs spécialités médicales : Cardiologie, Rythmologie, Neurologie, …etc.

La Clinique Européenne de Casablanca est le fruit de la vision et la volonté du Dr Amine Jirari, Chirurgien Cardio-vasculaire, dont le projet a convaincu des partenaires marocains et européens d’aller plus loin en ciblant l’humanisation des soins, la recherche de l’avant-gardisme médical, le développement et l’innovation permanents, « En offrant du sur-mesure pour le praticien, pour le patient et pour le personnel soignant, on arrivera à faire de la haute couture en médecine ».

Partant des modèles anglo-saxons et européens, la CEC souhaite installer leurs pratiques, tout en allant plus loin avec notre identité et valeurs marocaines pour valoriser un modèle d’humanisation des soins et de valorisation des soignants

La CEC a attiré de nombreux praticiens exerçant dans les unités de soin internationales, qui ont souhaité vivre l’expérience de création et de développement d’une unité avant-gardiste à la pointe de la technologie et des pratiques.

Aujourd’hui, le projet compte des promoteurs et partenaires clés, le Docteur Amine Jirari qui a exercé en tant que chirurgien cardio-vasculaire 20 ans en France et dix ans au Maroc dans différents centres privés de Casablanca ; Le Docteur Marc Beaufigeau, Chirurgien Cardiaque et Vasculaire, formé successivement à Montréal, puis à Strasbourg, il exerce depuis 20 ans dans d’importantes structures privées du sud de la France (Perpignan-Monaco) et la Fondation de la Maison du Diaconat de Mulhouse, une œuvre privée française à but non lucratif et reconnue d’utilité publique créée en 1860 qui compte aujourd’hui 26 établissements, répartis dans toute l’Alsace, pour un total de 2407 lits et places et plus de 3200 collaborateurs.

Bâtiment moderne et intelligent à la pointe des exigences et normes internationales, la Clinique Européenne de Casablanca est un projet d’envergure de 5500m2 déployé sur 10 niveaux qui offre de multiples prestations:

– Un Centre de chirurgie cardio-vasculaire réalisé pour être un centre de référence dans le diagnostic et le traitement des maladies cardiovasculaires. La CEC a pour vocation d’octroyer une prise en charge adaptée par des équipes interdisciplinaires et d’assurer la prévention. Ses installations de pointe, ses médecins, son personnel médical dédié, lui permettent d’intervenir sur des axes majeurs: IRM et Scanner Cardiaque, Rythmologie, Cardiologie interventionnelle, Chirurgie cardio-vasculaire, Réanimation cardio-vasculaire…etc.

Le centre dispose d’une activité de cardiologie interventionnelle de pointe notamment avec une salle de cathétérisme et une salle hybride. La cardiologie interventionnelle intègre l’ensemble des actes médicaux de cardiologie pratiqués par voie endovasculaire, elle permet dans de nombreux cas d’éviter une chirurgie cardiaque.

Enfin, le Centre assure aux patients des consultations médicales en cardiologie avec des examens spécialisés : échographie de stress, épreuve d’effort, Holter du rythme, Holter de tension artérielle…etc.

– Des activités multidisciplinaires : plusieurs spécialités médicales et chirurgicales sont représentées. Ce qui représente un atout majeur pour les praticiens qui peuvent mobiliser autour du malade des compétences, des plateaux techniques et de spécialités très variées, complètes et performantes ensemble.

– Un plateau technique aux standards internationaux : équipé et organisé pour être l’un des plus performants et des plus complets en chirurgie cardio-vasculaire du pays.

– Une imagerie médicale à la pointe de la performance : Avec des équipements de dernière génération et des personnels formés, CEC vise pour chaque patient, l’excellence opérationnelle afin de livrer des diagnostiques de qualité.

– Des blocs opératoires modernes et innovants : avec 6 blocs opératoires ( dont 1 salle Hybride et 3 blocs de risque 4) et 1 plateau d’explorations fonctionnelles de cardio-vasculaire, CEC a pour objectif une meilleure prise en charge et une facilitation des actes des professionnels,

– Des urgences, réanimation et soins intensifs de dernière génération : équipés de capacités en lits et en monitorage, assistance respiratoire et capacités de perfusion de dernière génération pour l’un des centres des plus performants et des plus complets

– Une large gamme de prestation hôtelière d’hospitalisation : La clinique CEC propose une large gamme de prestation hôtelière proposant une offre étoffée en chambres double, chambres individuelles et suites.