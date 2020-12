À Kénitra, les cafetiers et restaurateurs lancent un cri d’alerte

L’Association nationale des propriétaires des cafés et restaurants du Maroc a adressé une correspondance écrite au gouverneur de la ville de Kénitra pour protester contre la décision de fermeture pour trois jours, prise contre un café-restaurant pour violation de l’état d’urgence sanitaire.

Ladite association conteste dans cette lettre, que Le Site info a pu consulter, le fait que le café en question serait resté ouvert au-delà de 20h.

Il faut rappeler que les mesures de restriction ont été renforcées dans la ville de Kénitra qui enregistre des chiffres élevés de nouveaux cas confirmés de Covid-19 chaque jour. Ainsi, de mardi à mercredi à 18h, pas moins de 343 nouveaux cas et 1 décès ont été enregistrés.

Le couvre-feu à 20h, au lieu de 22h, et la fermeture obligatoire des commerces et des restaurants au même horaire figurent parmi les mesures mises en place depuis mercredi.

L’Association nationale des propriétaires des cafés et restaurants du Maroc affirme que le propriétaire du café sanctionné n’a pas dépassé l’heure de fermeture et que le dernier client a pris son repas et a quitté les lieux à 20h.

