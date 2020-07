À Fès, une femme atteinte du Covid-19 donne naissance à un bébé sain

Une femme testée positive au nouveau coronavirus (Covid-19) a accouché par césarienne d’un bébé sain, au Centre Hospitalier Al Ghassani de Fès, apprend-on auprès de la direction régionale de la santé (DRS) de Fès-Meknès.

La patiente (35 ans), admise au service réservé aux femmes enceintes infectées au Covid-19 de l’hôpital Ibn khatib, où elle a bénéficié des examens et des consultations nécessaires selon le protocole de soins adopté par le ministère de la santé, a donné naissance à son bébé au Centre Hospitalier Al Ghassani, sous la supervision d’une équipe médicale et infirmière », a souligné la DRS dans un communiqué.

L’opération s’est déroulée dans de « bonnes conditions et dans le respect des normes et des mesures requises pour protéger la santé de la mère, du nouveau-né ainsi que du personnel médical, infirmier et administratif », selon la même source.

L’état de santé de la mère est « stable » et le bébé n’est pas infecté au Covid19, a tenu à rassurer la même source, qui précise que l’opération a été réalisée dans le cadre d’une coordination entre l’hôpital Ibn khatib, le Centre Hospitalier Al Ghassani et le bloc opératoire réservé aux femmes enceintes, porteuses du virus.

