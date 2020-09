Les autorités locales de la ville de Fès ont multiplié les campagnes de sensibilisation afin de veiller à l’application effective et optimale des consignes exigées par l’état d’urgence sanitaire, et de s’assurer de l’engagement des citoyens à respecter et à se conformer à ces procédures. C’est notamment le cas au quartier Al Azhar fermé pour cause de covid-19. Les images.

M.S.