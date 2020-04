A cause d’une scène, l’acteur Yassine Ahajjam attaqué sur la Toile (PHOTO)

Yassine Ahajjam est au cœur d’une polémique. L’acteur, qui participe à la série à succès «Salamat Abou Al Banat» diffusée actuellement sur MBC5, a été violemment critiqué sur la Toile à cause d’une scène qu’il a jouée.

Incarnant le rôle d’un directeur de centre d’appels dans ladite série, Yassine y apparaît en train de harceler sexuellement l’une des opératrices, ce qui n’a pas été au goût de ses fans qui le lui ont fait savoir.

Sur son compte Instagram, l’acteur a réagi à cette polémique. «J’ai joué dans plusieurs films et séries. Mes fans m’ont toujours préféré dans le rôle du gentil. Mais de temps en temps, j’aime bien enrichir mon parcours avec des rôles différents, comme incarner celui d’un tyran. Tout acteur doit diversifier ses rôles. Le rôle que j’ai joué dans «Salamat Abou Al Banat» vous a peut-être déplus. Mais je vous prie de faire la différence entre la fiction et la réalité. Ce qui est certain, c’est que je ne ressemble nullement à cette personne. Bon ramadan», a écrit Yassine Ahajjam.

H.M.