A cause d’une animatrice égyptienne, Souiri s’attire les foudres de la Toile (VIDEO)

Le célèbre chanteur marocain, Abderrahim Souiri, s’est attiré de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, ainsi que les foudres des internautes, après son apparition aux côtés de l’animatrice égyptienne, Passant Shams Ell Dean, lors de fête célébrant les épousailles du duo de chanteurs marocains Jamila Badaoui et Abdelfettah Grini.

Un enregistrement vidéo, publié et partagé sur Instagram, fait voir Souiri portant dans ses bras la belle journaliste égyptienne de la chaîne MBC. Cela a suscité de nombreuses critiques et des commentaires très virulents à l’encontre de l’artiste marocain, dont le comportement a été jugé « impudique » par de nombreux internautes sur Instagram.

De son côté, Passant Shams Ell Dean a tenu à faire partager avec ses fans et followers les détails de sa visite au Maroc, dans une story sur son compte officiel Instagram, en plus de sa couverture du mariage des chanteurs marocains Jamila Badaoui et Abdelfettah Grini.

L.A.