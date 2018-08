A cause de Sebta, une Marocaine se voit refuser la nationalité espagnole

La Cour nationale a ainsi refusé d’accorder la nationalité à cette Marocaine résidente en Catalogne et parlant couramment espagnol, pour «intégration insuffisante, ignorance institutionnelle et culture fondamentale». Pour l’instance, «il est totalement inacceptable d’ignorer les bases du pays auquel on souhaite appartenir».

Selon le journal El Faro de Ceuta, la femme, mariée à un Marocain titularisé, mère de deux enfants nés en Espagne et enceinte du troisième, n’a également pas réussi à répondre à des questions clés comme le nom du président de la Catalogne, la danse typique de la région ou encore les droits et les devoirs des citoyens espagnols.

La Chambre des litiges de la Cour nationale en Espagne a refusé d’accorder la nationalité à une Marocaine qui y réside depuis 2000. Et pour cause, cette dernière a déclaré, pendant son entretien avec les juges, que le préside occupé de Sebta appartient au Maroc.