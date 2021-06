A Casablanca, une villa abandonnée transformée en lieu de prostitution démolie (VIDEO)

Après de nombreuses plaintes des riverains, les autorités locales de Casablanca ont procédé, ce lundi 14 juin, à la démolition d’une villa abandonnée, sise quartier Bourgogne.

Au micro de Le Site info, de nombreux citoyens ont chaleureusement salué cette initiative et exprimé leur satisfaction. Sachant que cette villa abritait plusieurs SDF, clochards, ivrognes et autres délinquants qui avaient transformé le lieu en ghetto sauvage et hors-la-loi où se pratiquaient tous les actes illicites et contraires à la morale et à la pudeur.

Il est donc fort aisé de deviner le « ouf » de soulagement que les riverains du quartier Bourgogne ont poussé quant à cette mesure salvatrice des autorités de la capitale économique!

