À Casablanca, Said Naciri prépare une belle surprise

L’humoriste marocain, Said Naciri, compte tenir un point de presse dans un hôtel de Casablanca. Il est prévu qu’il y annonce la date et les détails de la 9ème édition de « La nuit des stars de l’écran ».

Créé à l’initiative de Said Naciri, en collaboration avec d’autres organisateurs, cet évènement artistique a pour objectif de récompenser les actrices et les acteurs qui se sont le mieux illustrés sur la scène cinématographique et sur les écrans de télévision. De même que sera désigné un autre nom prestigieux qui remportera un appartement.

Cette 9ème édition de « La nuit des stars » se déroulera en présence d’un gotha de personnalités de la société civile, du milieu artistique et des médias. Mais auparavant, dans la soirée du jeudi, la direction organisatrice de l’évènement dévoilera les nouveautés organisationnelles et les différentes phases que connaîtra cette édition, « qui sera très différente des précédentes ».

Un hommage sera rendu cette année, à plusieurs personnalités artistiques et sportives. L’hommage spécial coutumier rendu aux pionniers de l’art marocain, sous toutes ses formes, sera également au programme.

L.A.