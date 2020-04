883 cas de Covid-19 au Maroc: le bilan par région

Un total de 122 cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc dans les dernières 24 heures, portant à 883 le nombre total des cas de contamination, a annoncé ce samedi le directeur de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi.

Onze nouveaux cas de décès sont également survenus entre vendredi et samedi à 18 heures, soit désormais un total de 58 décès dus au virus depuis le début de l’épidémie, a précisé El Youbi dans une déclaration à la presse.

Il a en outre fait état de 3.304 cas probables d’infection qui ont été exclus après des résultats négatifs d’analyses effectuées au laboratoire, relevant d’autre part que le ministère a recensé 09 nouveaux cas de guérison, ce qui porte à 65 le nombre de rémissions à ce jour.

D’un point de vue géographique, Casablanca-Settat vient en tête des régions comptant le plus grand nombre de cas confirmés, suivie de Marrakech-Safi, Rabat-Salé-Kénitra et Fès-Meknès. La région de Dakhla-Oud Eddahab demeure indemne jusqu’à présent, selon M. El Youbi.

Par ville, Casablanca comptabilise le plus grande nombre de contaminations, suivie de Marrakech, Rabat, Meknes et Fes, a indiqué le responsable, relevant que les hommes représentent 53 % des cas et les femmes 47 %.

La moyenne d’âge des personnes infectées se situe à 52 ans, les tranches d’âge concernées sont comprises entre deux mois et 96 ans.

Abordant l’état clinique des cas lors de la prise en charge, le directeur a précisé que 15% des cas ne présentaient aucun symptôme, 71% étaient en état de santé jugé plutôt bon, et 14% étaient en état avancé ou critique.

Les contaminations locales représentent 80 % de l’ensemble des cas locaux, et les cas importés 20 %, a rappelé M. Youbi qui a noté que 130 des cas confirmés ont été recensés parmi 779 personnes contacts suivies dans le cadre de l’opération de veille et de surveillance médicale.

Il a relevé en outre que 3.119 personnes contacts sont toujours sous surveillance médicale, avec la présence d’un certain nombre de foyers épidémiques au sein de familles marocaines, d’où la contamination de plusieurs membres d’une même famille.

Face à cette situation, le responsable a insisté sur le strict respect des mesures préventives d’urgence sanitaire notamment au sein des familles en vue d’endiguer la propagation du virus ainsi que sur le respect des restrictions de mouvement.

M.S. (avec MAP)