8 mars: Baitas célèbre les femmes de son Département (VIDEO)

Le ministère délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement, a tenu à célébrer ses femmes fonctionnaires, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, ce mardi 8 mars 2022.

Ainsi, Mustapha Baitas, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le parlement et porte-parole du gouvernement, lors de son intervention à cette occasion, a affirmé que cette célébration est une reconnaissance des efforts déployés par les femmes de son Département. Laquelle célébration, a précisé Mustapha Baitas, est également l’occasion propice de regarder vers l’avenir, particulièrement en ce qui concerne les horizons dont nous rêvons toutes et tous afin que toutes les circonstances adéquates et le climat idoine soient au service de la femme. Que celle-ci soit fonctionnaire ou employée et ce, « dans le but de mettre en oeuvre et de concrétiser les stratégies, les approches et les programmes sur lesquels nous travaillons », a-t-il encore souligné.

Le porte-parole du gouvernement a également précisé que le Royaume a franchi de grands pas sur les Hautes instructions du roi Mohammed VI, en instaurant divers droits susceptibles de mener à d’autres acquis, ainsi renforçant la présence de la gent féminine en vue de sa participation plus accrue dans la chose publique.

A noter que cette célébration, coïncidant avec le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, a également été marquée par des cadeaux offerts aux femmes exerçant dans le Département des Relations avec le Parlement. Comme elle a été l’occasion de célébrer l’obtention par les enfants des fonctionnaires du baccalauréat, ainsi que l’opportunité de rendre un bel hommage aux fonctionnaires près de la retraite.

